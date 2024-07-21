В Екатеринбурге курьеры Ozon объявили забастовку

Курьеры торговой площадки Ozon в Екатеринбурге начали забастовку, сообщило издание E1.ru. По его данным, 21 июля на смену не вышли около 70 курьеров — почти все водители.

Курьеры пожаловались на плохое отношение со стороны руководства, задержки и невыплаты зарплаты. В частности, они рассказали, что сталкиваются с поздней выдачей товара, из-за чего вынуждены работать до поздней ночи.

«Объемы работы растут, а оплата стоит на месте, зарплата не меняется», — цитирует издание одного из курьеров.

В Ozon в ответ на запрос редакции сообщили, что знают о забастовке. Представитель компании заявил, что проблема с поздней погрузкой «уже решается», а задержек или невыплат зарплаты в компании нет.

«Маркетплейс разберет запрос от части партнеров по доставке, проведет с ними встречу с привлечением руководства логистики, чтобы обсудить возможные улучшения», — сообщили в пресс-службе компании.

Ozon — один из крупнейших маркетплейсов России. Выручка компании в 2023 году составила 424 миллиарда рублей. По оценке компании Data Insight, в 2023 году сайт Ozon ежемесячно посещали 316 миллионов раз (среди российских площадок больше только у Wildberries — 343 миллиона активных сессий в месяц).