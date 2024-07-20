Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с тридцатилетием нахождения у власти в Беларуси. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отметил Путин в поздравительной телеграмме, с Лукашенко «неразрывно связана вся новейшая история Белоруссии, ознаменованная построением современных государственных институтов и значительными успехами в социальной и экономической сферах».

Президент России заявил, что будет рад продолжению «товарищеского диалога и тесной совместной работы».

20 июля 1994 года Александр Лукашенко, которому на тот момент было 39 лет, впервые официально вступил в должность президента Беларуси.

После выборов 2020 года, которые сопровождались массовыми фальсификациями и жестким силовым разгоном последовавших беспрецедентных акций протеста, Евросоюз, США и некоторые другие страны официально отказались считать Лукашенко легитимным главой государства.

Владимир Путин находится у власти в России с августа 1999 года. В и в 2008-2012 годах он был премьер-министром, все остальное время — президентом.