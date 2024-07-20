Израиль нанес авиаудары по городу Ходейда, подконтрольному хуситам

Армия Израиля нанесла серию авиаударов по городу Ходейда в Йемене, подконтрольному хуситам. Об этом сообщает Reuters.

В официальном заявлении ЦАХАЛ говорится, что эти удары стали ответом на «сотни» атак на Израиль за последние месяцы.

Правительство хуситов заявило, что от ударов пострадали нефтехранилища и электростанция. Власти также сообщили о жертвах и пострадавших среди гражданских лиц, однако не уточнили их число.

Хуситы также пообещали, что Израиль «заплатит» за свою атаку.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что пожар после удара «виден по всему Ближнему Востоку» и его значение «всем понятно». Он отметил, что ЦАХАЛ нанес ответный удар «как только пострадал гражданин Израиля».

В ночь на 19 июля в Тель-Авиве в нескольких десятках метров от консульства США взорвался беспилотник, в результате чего погиб один человек, еще восемь получили ранения. Хуситы взяли на себя ответственность за случившееся, заявив, что продолжат атаковать Израиль из солидарности с палестинцами в секторе Газа.

С начала войны в Газе хуситы неоднократно запускали дроны в сторону Израиля, однако они практически не наносили ущерба.