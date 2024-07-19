В Минцифры заявили, что глобальный сбой Windows не коснулся России, а ситуация по всему миру показала «значимость импортозамещения»

Министерство цифрового развития РФ заявило, что не получало сообщений о технических проблемах в российских аэропортах на фоне глобального сбоя, остановившего работу авиакомпаний, банков и сервисов по всему миру.

«Ситуация с „Майкрософт“ в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь — на объектах критической информационной инфраструктуры», — добавили в пресс-службе министерства (цитата по ТАСС).

В московском аэропорту Домодедово сообщили, что сбой не затронул их системы. В случае, если проблема коснется партнеров аэропорта, тот «готов предложить резервную систему регистрации Астра, которая является полностью российской», добавили в Домодедово.

В Шереметьево также сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.

Утром 19 июля авиаперевозчики, теле- и радиовещательные компании, банки и другие сервисы по всему миру сообщили о проблемах в работе из-за сбоя устройств на системе Windows. Крупнейшие авиакомпании приостановили полеты и предупредили пассажиров о задержках при регистрации. Сбой коснулся США, Великобритании, Германии, Индии, Новой Зеландии, Австралии, Израиля. The Verge пишет, что проблемы связаны с обновлением по кибербезопасности CrowdStrike. В компании заявили, что обнаружили проблему и отменили ошибочное обновление, однако издание предполагает, что это «не поможет устройствам, которые уже пострадали».