Умер актер и комик Боб Ньюхарт

Американский актер и комик Боб Ньюхарт умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на представителя актера Джерри Дигни.

Боб Ньюхарт родился в 1929 году в пригороде Чикаго. В 1952 году он окончил Чикагский университет Лойолы со степенью бакалавра в области управления бизнесом. Несколько лет Ньюхарт работал бухгалтером, затем писал рекламные тексты. В тот период Ньюхарт и его друг начали записывать свои телефонные беседы на различные темы и пытались продать их радиостанциям. Сделать этого не удалось, но монологи Ньюхарта оценил чикагский радиоведущий Дэн Соркин. В результате Ньюхарт начал выступать в одном из клубов в Хьюстоне.

Боб Ньюхарт, 1972 год Bettmann / Getty Images

«В 1959 году я дал себе год, чтобы заниматься комедией. Если комедия не сработает, то пришлось бы вернуться к бухгалтерскому учету», — говорил он в одном из интервью.

В 1960 году Ньюхарт выпустил The Button-Down Mind of Bob Newhart, на котором были записаны его комедийные монологи. Запись заняла первое место в различных чартах, в том числе Billboard, став первым комедийным альбомом, достигшим такого успеха. В следующем году Ньюхарт получил две премии «Грэмми» — за «Лучший альбом» и как «Лучший новый артист».

«Начиная с 1960 года, когда записи его комедийных монологов стали бестселлерами, Ньюхарт положил начало новому стилю комедии, который основывался на наблюдении и психологии. Его работа открыла двери для более поздних, более сумасбродных комиков, таких как Стив Мартин», — отмечает Variety.

С 1972 по 1978 год на CBS выходило «Шоу Боба Ньюхарта», в котором комик выступал в роли «озадаченного психолога из Чикаго». The Guardian называет это одним из самым популярных ситкомов.

За свою карьеру Ньюхарт был несколько раз номинирован на премию «Эмми» за свою работу на телевидении, но получил ее только в 2013 году за роль Артура Джеффриса (Профессор Протон) в сериале «Теория большого взрыва».