Алушта в Крыму полностью обесточена

Алушта в Крыму оказалась полностью обесточена вечером 19 июля, сообщила глава администрации аннексированного города Галина Огнева. По ее словам, отключение электричества произошло из-за аварии на высоковольтных линиях в районе Ялты.

«Обесточен весь алуштинский муниципалитет. Ведутся ремонтные работы», — написала Огнева в телеграм-канале.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что авария произошла на двух трансформаторных подстанциях в Алуште, без электричества остались около 49 тысяч жителей.

Судя по этим данным, электроэнергии нет как в самой Алуште, так и в более чем 20 поселках и селах, которые власти РФ включили в один городской округ.

В Алуште живут около 31 тысячи человек, а всего в Алуштинском городском округе — 56 тысяч человек.

Вечером 18 июля центр Ялты оказался обесточен из-за аварии на подстанции Дарсан, где получил повреждения высоковольтный кабель.

На юге России из-за аномальной жары наблюдаются перебои в подаче электричества. В аннексированных Крыму и Севастополе с 16 июля действуют графики временного отключения света.