На аукционе в США продали скелет стегозавра за рекордные 44,6 миллиона долларов. Его купил миллиардер Кен Гриффин

Миллиардер и основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин приобрел на аукционе Sothebyʼs в Нью-Йорке почти полный скелет стегозавра за рекордные 44,6 миллиона долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, скелету динозавра, получившему прозвище Апекс, около 150 миллионов лет. Его нашел в 2022 году палеонтолог Джейсон Купер в штате Колорадо. Это самый полный скелет стегозарва из когда-либо обнаруженных — в нем 254 из примерно 319 оригинальных костей, отмечает The Guardian. Кроме того, Апекс считается крупнейшим из хорошо сохранившихся скелетов стегозавров.

Аукционный дом Sothebyʼs рассчитывал выручить за скелет до шести миллионов долларов. Примерно за столько же был продан скелет трицератопса, известного как Большой Джон, на торгах во Франции в 2021 году (6,6 миллиона долларов) и скелет тираннозавра по кличке Сью в 1997 году (8,4 миллиона долларов).

Предыдущий рекорд стоимости останков динозавра был установлен в 2020 году. Тогда скелет тираннозавра, возраст которого составлял около 67 миллионов лет, продали на аукционе Christieʼs в Нью-Йорке почти за 32 миллиона долларов.

Комментируя свое приобретение, Гриффин сообщил, что планирует передать скелет американскому музею. «Апекс родился в Америке, в Америке он и останется», — заявил миллиардер.

Кен Гриффин не впервые выигрывает торги за исторические ценности. Например, в 2021 году он купил редкий экземпляр первого издания Конституции США за 43,2 миллиона долларов. Как пишет WSJ, тогда он перебил ставку группы крипто-инвесторов, чтобы «быть уверенным, что она [копия] останется в США». Позднее миллиардер одолжил ее Музею американского искусства Crystal Bridges в Бентонвилле.