ФСБ получит доступ к данным ЗАГСов

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил серию поправок в различные законы, которые расширяют полномочия ФСБ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на тексты документов.

Так, предполагается, что ФСБ получит доступ к базе данных ЗАГС. В распоряжении спецслужбы окажется информация о госрегистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, смены имени или установлении отцовства, а также о внесении изменений в записи о таких фактах.

Помимо этого комитет Госдумы одобрил поправки, которые запретят любым физическим и юридическим лицам, получившим доступ к информации, разглашение которой может создать условия, «препятствующие выполнению задач, возложенных на ФСБ России», распространять эту информацию.

Также ФСБ предлагается разрешить обрабатывать персональные данные своего персонала, в том числе биометрию, без получения согласия со стороны самих сотрудников.

Поправки еще должны быть одобрены полным составом Госдумы.

Оператором госреестра ЗАГС является Федеральная налоговая служба. Сейчас сведения оттуда предоставляются МВД, ФНС, Минздраву, Росстату, Минцифры, Соцфонду РФ, Фонду обязательного медицинского страхования, а также избиркомам.