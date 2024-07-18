Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве, после того как в Самаре на депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева напали, как он утверждает, мигранты. Об этом говорится в телеграме ведомства.

Матвеев днем 18 июля разместил у себя в телеграм-канале видео, на котором он, как он сам утверждает, пытается разнять драку «мигрантов с нашими местными ребятами». В полуминутном ролике автомобиль Матвеева тормозит около группы людей, у одного из которых в руках есть палка, после чего он выходит и говорит: «Так, ребята, остановились». Матвеева один раз бьют по голове, после чего мужчины убегают.

Позже еще в одном ролике Матвеев заявил, что ему удалось «задержать» (еще до приезда полиции) одного из мигрантов, избивших его; депутат также выложил паспорт этого человека, где видны все его личные данные. Случившееся Матвеев назвал «мигрантским беспределом».

Группа мигрантов три человека шли от набережной и задирались к прохожим. Мы увидели, как происходит драка, остановились с водителем. Только я вышел, достал удостоверение, сразу получил удар [палкой] в голову.

СК в своем сообщении о возбуждении дела сообщил, что участники инцидента установлены и задержаны, сейчас решается вопрос об их аресте.

Михаил Матвеев последовательно выступает за ограничение миграции в Россию. В частности, он был соавтором законопроектов о запрете покупки оружия для иностранцев и об исключении из программы переселения соотечественников людей, которые не являются представителями народов, «исторически проживающих на территории РФ».

В последние месяцы в России усилилась антимигрантская риторика (в первую очередь, в отношении выходцев из Центральной Азии) на фоне теракта в «Крокус Сити Холле», который, по версии следствия, совершили граждане Таджикистана. Федеральные власти начали ужесточать миграционное законодательство, а региональные — массово вводить ограничения на работу для мигрантов.

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