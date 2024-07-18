Бывший советник Путина по экономике Сергей Глазьев стал главным научным сотрудником ВШЭ

Бывший экономический советник Владимира Путина Сергей Глазьев устроился на работу в Высшую школу экономики. Информация об этом появилась на сайте вуза.

На сайте указано, что Глазьев - главный научный сотрудник при факультете социальных наук, а также в Центре изучения стабильности и рисков.

Глазьев был советником Путина по экономике с 2012 по 2019 год. До этого он был депутатом Госдумы нескольких созывов, а в начале девяностых занимал пост министра внешних экономических связей.

На посту советника Глазьев запомнился серией резонансных высказываний. Он призывал к антирыночным реформам и экономической изоляции России, утверждая, что это приведет страну к процветанию. Также Глазьев регулярно критиковал США, в частности, обвиняя их в развязывании «четвертой мировой войны». В Кремле регулярно заявляли, что слова Глазьева не отражают позицию официальных властей.

Основатель и почетный президент ВШЭ Евгений Ясин, у которого Глазьев в молодости защищал диплом, говорил, что «ставит ему двойку» за экономические советы, которые тот дает Путину.