Арестован бывший помощник Жириновского Сергей Абельцев, которого Шендерович называл «животным йеху». Его подозревают в мошенничестве на 10 миллионов рублей

Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Абельцева, пишет «Коммерсант».

63-летний Абельцев был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). По информации «Коммерсанта», речь идет о сумме в 10 миллионов рублей. Фабула дела пока неясна.

В ЛДПР заявили, что Абельцев «давно в жизни партии не участвует».

Абельцев был депутатом Госдумы четырех созывов — с 1993 по 2011 год. Все это время он также был помощником основателя ЛДПР Владимира Жириновского — и остался им после ухода из Думы до смерти Жириновского в 2022 году.

В Госдуме Абельцев был известен, в первую очередь, как автор целого ряда скандальных заявлений. Так, он предлагал уничтожать всех прилетающих в Россию птиц силами ПВО, чтобы ограничить птичий грипп, и выслать из России комиссии Евросоюза, инспектирующие тюрьмы, после того как в Гааге умер .

Правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарев в 2008 году обвинили Абельцева в организации нападения на них (их забросала яйцами группа молодых людей). Комментируя инцидент, сатирик Виктор Шендерович назвал Абельцева «животным йеху», за что последний подал в суд. По итогу процесса, широко обсуждавшегося в СМИ и блогосфере, суд не нашел в действиях Шендеровича состава преступления.