В Новгородской области открыли воинский мемориал с пластиковым памятником и табличкой на шампурах. Депутаты пожаловались в прокуратуру

Партия «Яблоко» подала жалобу в Генпрокуратуру о невыполнении работ по созданию воинского мемориала в городе Старая Русса Новгородской области, сообщила депутат новгородской думы Анна Черепанова.

Политик опубликовала на ютьюбе репортаж о мемориале, который власти Новгородской области торжественно открыли на Симоновском кладбище Старой Руссы в октябре 2023 года. В этом месте в братских могилах захоронены более 30 тысяч солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Пластмассовый» патриотизм чиновников -«единороссов» Анна Черепанова

По словам Черепановой, на создание мемориала из федерального бюджета были выделены 23 миллиона рублей, однако городская администрация «произвольно отказалась от выполнения критически важных работ, предусмотренных проектом, заменила материалы на более дешевые аналоги».

В итоге на кладбище установили пластиковую фигуру солдата «под бронзу» за 1,7 миллиона рублей и временные таблички из «жести, пластика, тарной доски», надписи на многих из которых стерлись, рассказала депутат. Одна из этих табличек, посвященная погибшему летчику, держится на шампурах, демонстрируется в сюжете.

«Могу констатировать: воинский мемориал в Старой Руссе — это страшная халтура и оскорбление памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, чудовищная девальвация подвига народа и аморальное „освоение бюджетов“, дискредитация государства», — заявила Черепанова.

Генпрокуратура РФ пока официально не отвечала на обращение партии «Яблоко» по поводу мемориала в Старой Руссе.

В России регулярно заводят уголовные дела о реабилитации нацизма и осквернении символов воинской славы против граждан, которые занимаются чем-то непозволительным, по мнению властей, возле мемориалов — например, снимают видео, танцуют или прикуривают от вечного огня. По статье 354.1 УК за это может грозить до пяти миллионов рублей штрафа или до пяти лет лишения свободы.