Суд приговорил последнюю фигурантку дела о хищениях в Минобороны РФ времен Сердюкова

Хамовнический районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего гендиректора компании «Безопасность и связь» Ирину Вишнякову, которую обвиняли в хищениях в Минобороны РФ в 2010-2013 годы, когда ведомство возглавлял Анатолий Сердюков, пишет «Коммерсант».

Компанию «Безопасность и связь» вместе с еще одной фирмой под названием «Славянка» следствие считает причастной к нескольким эпизодам хищения на сумму более 390 миллионов рублей при исполнении госконтрактов Минобороны. Они касались обслуживания зданий самого ведомства, Военной академии Генштаба, казарм в военных городках, а также помещений и территорий московского кадетского корпуса. По версии следователей, объемы работ по госконтрактам «существенно завышались».

Владельцем компании «Безопасность и связь» был предприниматель Александр Елькин, а в «Славянке», входившей в холдинг Минобороны «Оборонсервис», он занимал должность гендиректора. Как отмечает «Коммерсант», «Славянка» была «едва ли не монополистом» в вопросах ремонта и хозобслуживания жилищного фонда Минобороны. Следствие связывало это с «доверительными отношениями» Елькина с Анатолием Сердюковым.

Дело о хищениях было возбуждено более 10 лет назад, и вначале Вишнякова проходила по нему свидетелем. Но в декабре 2013-го ее объявили в международный розыск, а в июне 2014-го заочно арестовали. Вишнякову задержали только в ноябре 2022 года. «Коммерсант» отмечает, что к этому моменту она оставалась последней фигуранткой масштабного дела о хищениях в Минобороны.

Ирине Вишняковой предъявили обвинения в отмывании денег (часть 3 статьи 174.1 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Признала ли она вину, не уточняется. Ее адвокат от комментариев отказалась. Защита планирует обжаловать приговор.

Александра Елькина в 2016 году приговорили к 11 годам колонии строгого режима по делу о получении взяток от исполнителей госконтрактов Минобороны, а в декабре 2022 года суд рассмотрел второе дело против него (о коммерческом подкупе) и назначил ему суммарно 12 лет лишения свободы.

Анатолий Сердюков возглавлял Минобороны с 2007 по 2013 год. В 2012 году следственные органы начали расследование масштабного дела о коррупции, связанного с входившим в структуру Минобороны холдингом «Оборонсервис». Основным фигурантом дела стала подчиненная Сердюкова, глава департамента имущественных отношений ведомства Евгения Васильева. Поначалу следствие оценивало ущерб от действий Васильевой в три миллиарда рублей, но затем снизило сумму в шесть раз, до 550 миллионов рублей. В 2015 году Васильеву приговорили к пяти годам колонии (но она практически сразу вышла на свободу условно-досрочно). Еще четверых фигурантов дела приговорили к срокам от трех с половиной до четырех лет колонии. Сердюков по итогам дела «Оборонсервиса» был отправлен в отставку.