Один из старейших клубов Москвы «Пропаганда» объявил о закрытии

В конце июля закроется ночной клуб «Пропаганда», который работал в Москве с 1997 года. О закрытии заведения объявили на странице клуба во «ВКонтакте».

История длиной в 27 лет подошла к концу. Двери нашего клуба закрываются в конце июля, но наши сердца остаются открытыми и полными самых добрых воспоминаний.

За эти годы мы пережили множество ярких и радостных моментов, реализовали массу интересных проектов, танцевали под музыку мировых звезд и открывали свои собственные таланты. <…>

«Пропаганда» гордится тем, что смогла стать площадкой для самовыражения и творчества.

Промоутер и резидент клуба Сергей Тимошов рассказал «Афише Daily», что конкретного повода для закрытия «Пропаганды» нет. «Руководство приняло решение. Видимо, пришло время», — заявил он.

Кафе «Люди как люди» от создателей «Пропаганды» также объявило о закрытии. Последним рабочим днем заведения станет 28 июля.

«Почти 22 года мы вкусно кормили и заряжали позитивом! Целая эпоха пронеслась мимо наших окон. Сэндвичи в фольге, пироги, фруктовые коктейли, свежий кофе и громогласный голос бармена, возвещающий о готовности заказа. Будем с благодарностью вспоминать наших гостей», — говорится в прощальном посте кафе.

«Пропаганда» считается одним из старейших клубов Москвы. Он открылся в 1997 году. В «Пропаганде», помимо прочего, проходили вечеринки Нины Кравиц Voices, технопятницы Warehouse Сергея Тимошова, вторники американского хауса и «Четверги Санчеса» DJ Санчеса, вспоминает «Афиша Daily».