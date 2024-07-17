Австралиец Крейг Райт признал, что не создавал биткоин. В течение восьми лет он утверждал обратное

Австралийский предприниматель Крейг Райт, который в 2016 году объявил себя создателем биткоина, признал, что это неправда. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте, обратило внимание издание The Register.

«Доктор Райт не тот, кто создал систему биткойн», — говорится в сообщении. Также Райт признал, что не создавал (белую книгу) криптовалюты, не владеет авторскими правами на нее, а также не был автором первоначальных версий программного обеспечения биткоина. Кроме того, Райт заявил, что не был человеком, взявшим псевдоним Сатоси Накамото, и не использовал его в период с 2008 по 2011 год.

Райт сделал такое заявление после того, как 16 июля судья Высокого суда Англии и Уэльса Джеймс Меллор в своем решении (.pdf) сообщил, что Райт «обширно и неоднократно лгал суду», а также «подделал в огромных масштабах» доказательства того, что он использовал псевдоним Сатоси Накамото.

Судья рекомендовал Королевской прокурорской службе принять меры против Райта за подделку документов и лжесвидетельство. За это Райту может грозить штраф или лишение свободы.

Высокий суд Англии и Уэльса начал рассматривать дело против Райта после того, как австралийский бизнесмен потребовал от Crypto Open Patent Alliance ( ) удалить со своего сайта white paper биткоина, поскольку ему якобы принадлежат авторские права. Представители COPA выступили против этого и начали судебный процесс.

Судья Джеймс Меллор постановил, что Райт должен будет оплатить более шести миллионов фунтов стерлингов издержек COPA.

Крейг Райт — специалист по информационной безопасности из Австралии. В 2015 году американские издания Wired и Gizmodo назвали его и покойного Дэвида Клеймана создателями биткоина, которые скрывались под псевдонимом Сатоси Накамото. В 2016 году Райт объявил себя создателем биткоина. В подтверждение своих слов он передал журналистам данные о самых первых биткоинах, якобы созданных им. Слова Райта и предоставленные им доказательства многие подвергли сомнению.

Создателем биткоина считается Сатоси Накамото. Это имя известно с 2008 года. Тогда человек с таким псевдонимом опубликовал научную работу (.pdf), в которой описал принцип работы системы оборота криптовалюты. В 2009 году году он представил уже работающую систему, которая за несколько лет превратилась в серьезный финансовый инструмент.

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