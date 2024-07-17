Австралиец Крейг Райт признал, что не создавал биткоин. В течение восьми лет он утверждал обратное
Австралийский предприниматель Крейг Райт, который в 2016 году объявил себя создателем биткоина, признал, что это неправда. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте, обратило внимание издание The Register.
«Доктор Райт не тот, кто создал систему биткойн», — говорится в сообщении. Также Райт признал, что не создавал white paper (белую книгу) криптовалюты, не владеет авторскими правами на нее, а также не был автором первоначальных версий программного обеспечения биткоина. Кроме того, Райт заявил, что не был человеком, взявшим псевдоним Сатоси Накамото, и не использовал его в период с 2008 по 2011 год.
Райт сделал такое заявление после того, как 16 июля судья Высокого суда Англии и Уэльса Джеймс Меллор в своем решении (.pdf) сообщил, что Райт «обширно и неоднократно лгал суду», а также «подделал в огромных масштабах» доказательства того, что он использовал псевдоним Сатоси Накамото.
Судья рекомендовал Королевской прокурорской службе принять меры против Райта за подделку документов и лжесвидетельство. За это Райту может грозить штраф или лишение свободы.
Высокий суд Англии и Уэльса начал рассматривать дело против Райта после того, как австралийский бизнесмен потребовал от Crypto Open Patent Alliance (COPA) удалить со своего сайта white paper биткоина, поскольку ему якобы принадлежат авторские права. Представители COPA выступили против этого и начали судебный процесс.
Судья Джеймс Меллор постановил, что Райт должен будет оплатить более шести миллионов фунтов стерлингов издержек COPA.
Крейг Райт — специалист по информационной безопасности из Австралии. В 2015 году американские издания Wired и Gizmodo назвали его и покойного Дэвида Клеймана создателями биткоина, которые скрывались под псевдонимом Сатоси Накамото. В 2016 году Райт объявил себя создателем биткоина. В подтверждение своих слов он передал журналистам данные о самых первых биткоинах, якобы созданных им. Слова Райта и предоставленные им доказательства многие подвергли сомнению.
Создателем биткоина считается Сатоси Накамото. Это имя известно с 2008 года. Тогда человек с таким псевдонимом опубликовал научную работу (.pdf), в которой описал принцип работы системы оборота криптовалюты. В 2009 году году он представил уже работающую систему, которая за несколько лет превратилась в серьезный финансовый инструмент.