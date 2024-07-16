Reuters: логистическая компания, связанная с Германией, помогает с поставками российским подсанкционным фирмам. В числе ее клиентов Aurus и «КамАЗ»

Связанная с Германией логистическая компания Heinrich Tapp Rus (HT Rus), которая занимается в том числе параллельным импортом, предоставляет услуги российским промышленным заказчикам, попавшим под международные санкции, выяснило агентство Reuters, изучив налоговые документы за 2023 и 2024 годы, а также корпоративные реестры в России и Германии.

Многие клиенты компании HT Rus, пишет Reuters, достались ей от другой компании — немецкой Hellmann Worldwide Logistics, которая до войны поставляла в Россию западное оборудование. После начала войны Hellmann проинформировала российских сотрудников об уходе из страны, но некоторые из них, как пишет Reuters, «увидели новые возможности». На момент учреждения компании HT Rus в числе ее владельцев были как минимум двое сотрудников Hellmann.

По данным корпоративных отчетов, HT Rus полностью принадлежит зарегистрированной в Германии фирме HT East Management. В июне 2022 года контрольный пакет акций HT East был куплен немецким бизнесменом Александром Ределером, работавшим до войны в подразделении Hellmann, которое занималось Россией. Директором HT East до июня 2024 года был еще один бывший сотрудник Hellmann — Владимир Клаус, имеющий гражданства России и Германии.

На сайте HT Rus указано, что она занимается «параллельным импортом» — то есть поставкой товаров в обход санкций через третьи страны, например, Турцию или ОАЭ. В 2023 году выручка HT Rus составила около 17,5 миллионов долларов. В России она работает с производителем лимузинов Aurus, дочерними предприятиями «КамАЗа» и Тюменским аккумуляторным заводом, пишет Reuters. Однако выяснить, помогала ли HT Rus этим компаниям с параллельным импортом, как отмечает издание, невозможно — в налоговых документах не раскрывается характер услуг.

В «КамАЗе» заявили, что информация в налоговых документах либо неверна, либо у них нет сведений об этом. Aurus и Тюменский аккумуляторный завод не ответили на запросы о комментариях.

В Hellmann Worldwide Logistics заявили, что не имеют никакого отношения к деятельности HT Rus.