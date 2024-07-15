В Чечне на стройплощадке взорвались газовые баллоны. Пять человек погибли, более 20 пострадали

По меньшей мере пять человек погибли и 26 пострадали в результате взрыва газовых баллонов в Чечне, сообщили телеграм-каналы «112», Baza и Shot. Пострадавших госпитализировали. Точное число пострадавших станет известно после разбора завалов.

По информации телеграм-каналов, взрыв произошел около 8:30 утра 15 июля на строительной площадке ООО «Дагспецстрой» в селе Башин-Кали в Итум-Калинском районе Чечни. По предварительным данным, сперва на строительной площадке взорвался один баллон, затем — еще несколько, стоявших рядом. Телеграм-канал Astra пишет, что первый баллон взорвался во время сварочных работ. Утверждается, что все погибшие — рабочие со стройки.

Shot опубликовал смонтированное видео, предположительно снятое на месте взрыва.

По данным Shot и Mash, взрыв произошел при строительстве гидроэлектростанции. В Итум-Калинском районе Чечни в селе Гучум-Кали (расположено по соседству с Башин-Кали), согласно открытым данным, возводят Башенную малую ГЭС на реке Аргун.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основной вид деятельности ООО «Дагспецстрой» — строительство жилых и нежилых зданий, сообщает «Коммерсант». Также среди видов деятельности компании значатся техобслуживание автотранспортных средств, оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, деятельность стоянок для транспортных средств.

В МЧС и Следственном комитете пока не комментировали сообщения о взрыве.