Под Улан-Удэ срочника нашли повешенным в лесу за три дня до присяги. В СК причиной смерти назвали суицид. Его близкие в этом сомневаются

В лесу под Улан-Удэ нашли повешенным срочника Кирилла Полуянова, проходившего службу в воинской части № 32364, расположенной неподалеку.

О смерти Кирилла Полуянова 13 июля сообщил со ссылкой на родственников срочника телеграм-канал «Весь Улан-Удэ. Бурятия». По его данным, тело Полуянова было найдено 26 июня.

Издание «Люди Байкала» пишет, что Полуянова нашли за три дня до присяги. Он ушел в армию 22 апреля и должен был служить в воинской части, которая расположена в военном городке Сосновый Бор, недалеко от его дома. Его тело было обнаружено примерно в 10 километрах от воинской части — он был найден стоящим около дерева с ремнем на шее.

Мать срочника Анастасия Полуянова рассказала изданию, что ей уже выдали заключение судебной медэкспертизы. В нем говорится, что на теле ее сына не было побоев, но она утверждает, что у него были разбиты губы и сломаны зубы. По ее словам, ей сказали, что патологоанатом выбил зубы, когда разжимал погибшему рот при вскрытии.

Следственный комитет, как пишут «Весь Улан-Удэ. Бурятия» и «Люди Байкала», считает смерть Полуянова суицидом. Мать срочника в разговоре с изданием Infpol говорит, что в расследовании «было много несоответствий». Кроме того, по ее словам, сын рассказывал своей девушке, что в части у него вымогали деньги, а также «процветает дедовщина»: он писал, что спит по два-три часа в день, а в остальное время «красит, штукатурит и работает писарем» и что у него нет времени даже побриться.

После смерти Полуянова местная жительница разместила на сайте Change.org петицию, в которой призвала «предпринять все возможные усилия» для расследования обстоятельств его гибели. «Нам надо знать, что нашим детям не угрожает опасность, когда они отдают свой долг Родине. Пожалуйста, помогите нам дойти до истины и сохранить жизни наших детей», — говорится в петиции.