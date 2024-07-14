Бывший президент США Дональд Трамп, в которого стреляли на митинге в Пенсильвании, впервые прокомментировал произошедшее. Он заявил, что пуля «пробила верхнюю часть уха», у него было сильное кровотечение.

«В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и почувствовал, как пуля разрывает кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», — говорится в заявлении кандидата в президенты в США.

Он поблагодарил Секретную службу США и правоохранительные органы за «быструю реакцию на стрельбу, которая произошла в Батлере.

«Я хочу выразить соболезнования семье погибшего на митинге человека, а также семье еще одного человека, который получил тяжелые ранения. Невероятно, что такое может произойти в нашей стране. На данный момент о стрелке, который уже мертв, ничего не известно», — заявил бывший президент США.

В Дональда Трампа стреляли на митинге в городе Батлер в штате Пенсильвания. Бывший президент США схватился за ухо, после чего его закрыли собой сотрудники охраны. Прокурор города позже сообщил, что стрелявший убит. Один из зрителей митинг погиб, еще двое получили ранения.

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