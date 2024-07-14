Во время выступления Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. Политика увели со сцены с окровавленным ухом

В городе Батлер (штат Пенсильвания) произошла стрельба во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

На трансляции предвыборного митинга Трампа можно услышать звуки, похожие на стрельбу. На видео Трамп хватается за ухо, после чего опускается на землю, к нему подбегают охранники.

Судя по фотографиям и видео, Трамп что-то кричал в толпу и поднимал кулак, когда сотрудники Секретной службы уводили со сцены.

Представитель Секретной службы сообщил, что Трамп находится в безопасном месте. В настоящее время проводится расследование.

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