«В Америке нет места такому насилию». Байден — о стрельбе на митинге Трампа
Источник: The New York Times
Президент США Джо Байден осудил стрельбу на предвыборном митинге Дональда Трампа, в результате которой экс-президент получил ранение. Он заявил, что молится за Трампа и его семью.
«Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, мы ждем дополнительной информации. <…> В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как нация, чтобы осудить его», — приводит слова Байден The New York Times.
Он также поблагодарил Секретную службу за то, что она доставила Трампа в безопасное место.