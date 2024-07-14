Президент США Джо Байден осудил стрельбу на предвыборном митинге Дональда Трампа, в результате которой экс-президент получил ранение. Он заявил, что молится за Трампа и его семью.

«Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, мы ждем дополнительной информации. <…> В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как нация, чтобы осудить его», — приводит слова Байден The New York Times.

Он также поблагодарил Секретную службу за то, что она доставила Трампа в безопасное место.

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