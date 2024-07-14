Умерла актриса Шэннен Доэрти, сыгравшая в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные»

Американская актриса Шэннен Доэрти умерла в возрасте 53 лет, сообщает Variety.

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В 2015 году у актрисы диагностировали рак молочной железы. Спустя два года у Доэрти произошла ремиссия, однако в 2023-м она заявила, что проходит лучевую терапию из-за метастазов в головном мозге.

Шэннен Доэрти известна по роли Брэнды Уолш в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», первый сезон которого вышел в 1990 году. Позже она снималась в сиквелах шоу — «90210: Новое поколение» (2008) и «BH90210» (2019).

Также Доэрти сыграла в сериале о сестрах-ведьмах «Зачарованные», она исполнила роль старшей сестры Прю Холлиуэл. Первый сезон шоу вышел в 1998 году, последний сезон с участием актрисы — в 2001 году.