Стрелявший на митинге Трампа убит. Он находился на крыше здания по соседству
Подозреваемый в стрельбе на предвыборном митинге Дональда Трампа убит. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на окружного прокурора города Батлер в штате Пенсильвания.
CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что стрелок «нейтрализован».
Прокурор также сообщил, что погиб один из участников митинга, передает Associated Press.
Подозреваемый находился не на самом мероприятии, а на крыше здания по соседству, заявили CNN два источника в правоохранительных органах. Несколько собеседников телеканала назвали его снайпером. Окружной прокурор Батлера Ричард Голдинджер подтвердил, что стрелявший находился на крыше и стрелял с расстояния в «несколько сотен ярдов». «Для этого понадобилась бы винтовка», — заявил он.
Во время предвыборного митинга Дональда Трампа в городе Батлер в штате Пенсильвании произошла стрельба. Во время выступления кандидата в президенты США можно услышать звуки, похожие на стрельбу. Через несколько секунд Трамп схватился за ухо или шею, затем опустился на землю. Его увели со сцены сотрудники Секретной службы, в этот момент Трамп что-то говорил и показывал кулак. Представитель команды Трампа заявил, что экс-президент США «в порядке» и проходит обследование в местной больнице.