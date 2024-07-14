Карлос Алькарас второй год подряд обыграл Новака Джоковича в финале Уимблдона

Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл Уимблдонский турнир 2024 года.

В финале 21-летний спортсмен в трех сетах победил 24-кратного чемпиона турниров Большого шлема Новака Джоковича: 6:2, 6:2, 7:6. Матч продолжался два часа 27 минут.

Для Алькараса это четвертый выигранный титул Большого шлема. В 2022-м испанец победил на US Open, год назад также обыграл Джоковича в финале Уимблдона, а в нынешнем сезоне еще одержал победу на «Ролан Гаррос».

Как отмечает Sports.ru, Алькарас стал девятым теннисистом в истории, выигравшим два Уимблдона подряд, а также шестым в истории победителем «Ролан Гаррос» и Уимблдона в одном сезоне. Он же — всего четвертый в истории игрок, сумевший дважды обыграть Джоковича в финалах турниров Большого шлема.

За победу на Уимблдоне Алькарас получит 2,7 миллиона фунтов призовых (примерно 3,5 миллиона долларов).

Накануне в женском финале Уимблдонского турнира чешская теннисистка Барбора Крейчикова победила итальянку Ясмин Паолини в трех сетах — 6:2, 2:6, 6:4.

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