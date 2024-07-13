В Калифорнии в возрасте 73 лет умер американский художник Билл Виола, работавший в жанре видео-арт, сообщила газета The New York Times со ссылкой на жену и соавтора художника Киру Перову.

Виола умер 12 июля в своем доме в Лонг-Бич. По словам жены, причиной смерти художника стали осложнения начальной стадии болезни Альцгеймера.

Портрет Билла Виолы, который стоит в контуре лазерных лучей рядом с одной из своих работ James Keyser / Getty Images

Билл Виола — один из пионеров и классиков видеоарта, который привносит в него мотивы традиционной западной живописи.

В начале карьеры Виола отвергал классическое искусство. В видеоработах он использовал съемки самого себя, исследовал ощущения и пограничные состояния человека.

В 1990-х Виола обратился к живописной практике и начал изучать работы старых мастеров. Постепенно его видеоискусство приобрело черты маньеризма и барокко, в них появились прямые отсылки к классическим шедеврам.

К 2000-м годам Виола нашел свой фирменный стиль: стал снимать свои работы камерой с высокой частотой кадров и замедлять ход получившегося видео, позволяя зрителю рассмотреть его во всех нюансах.

Посмотрите некоторые работы Билла Виолы здесь

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Посмотрите некоторые работы Билла Виолы здесь

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