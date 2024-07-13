Суд прекратил дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках. Актер заплакал в зале суда

Суд в штате Нью-Мексико закрыл дело против актера Алека Болдуина, обвиняемого в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Ржавчина», сообщает Reuters.

Судья Мэри Марлоу Соммер согласилась с позицией защиты актера, которая заявила, что прокуроры и полиция скрыли часть доказательств по делу. Адвокаты настаивали, что сторона обвинения не предоставила суду свидетельства, которые могли бы объяснить, как боевые патроны попали в револьвер Болдуина.

В ходе заседания прокурор Кари Морисси признала, что несколько месяцев назад сторона обвинения получила партию патронов от свидетеля, утверждавшего, что это патроны со съемочной площадки «Ржавчины», пишет «Голос Америки». Однако вместо того, чтобы представить патроны на процессе в качестве доказательства, прокуратура прикрепила их к другому делу и ничего не сообщила о них защите.

Судья также постановила, что дело в отношении Болдуина не может быть пересмотрено. Это означает, что все обвинения против актера сняты.

По предъявленным обвинениям Болдуин мог получить 18 месяцев лишения свободы. Когда актер услышал решение судьи, он заплакал. После этого он покинул зал суда, не став комментировать исход дела прессе.

Пока неизвестно, как решение в отношении Болдуина скажется на деле специалиста по оружию «Ржавчины» Ханны Гутьеррес-Рид. Ранее ее признали виновной в непредумышленном убийстве и приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Пока ее дело находится на стадии апелляции.

Оператор Галина Хатчинс погибла на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года. Она была убита выстрелом из револьвера, которым по сюжету фильма пользовался герой Алека Болдуина. Пистолет, который использовался как реквизит, оказался заряжен боевыми патронами.

Пистолет в момент выстрела находился в руках Болдуина. Сам он утверждал, что не нажимал на спусковой крючок. Однако криминалисты заявили, что оружие не могло выстрелить само. В ходе расследования гибели Хатчинс актер отказался от сделки со следствием и заявил, что стал жертвой политических интриг и манипуляций.

Как развивалось дело

В 2021 году Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на съемках. Дело до сих пор не дошло до суда, но обвинение не отступает. Сам актер считает себя жертвой травли The New York Times рассказывает о ходе этого расследования

Как развивалось дело

В 2021 году Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на съемках. Дело до сих пор не дошло до суда, но обвинение не отступает. Сам актер считает себя жертвой травли The New York Times рассказывает о ходе этого расследования