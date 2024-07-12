В Московской области упал самолет Superjet. Пассажиров на борту не было

В Коломенском районе Подмосковья разбился самолет Sukhoi Superjet 100, сообщают ТАСС, а также Baza и ряд других СМИ.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение во время тестового полета после планового ремонта. На борту лайнера находились трое членов экипажа, они, как сообщается, погибли. Самолет, по данным собеседников ТАСС, принадлежал «Газпрому».

Мэр Коломны Александр Гречищев сообщил, что точное место падения самолета определено — это лесной массив около деревни Большое Карасево. По его словам, угрозы для жителей окружающих населенных пунктов нет.

В МЧС подтвердили крушение самолета. В ведомстве сообщили, что борт упал в лесном массиве, в самолете находились три члена экипажа. Жертв среди населения нет, добавили в МЧС.