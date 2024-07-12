В Австралии супругов из России заподозрили в подготовке к шпионажу

Полиция Австралии задержала двух граждан Австралии — выходцев из России, подозреваемых в получении секретных материалов армии для передачи российским властям, сообщает ABC 12 июля.

62-летний Игорь Королёв и 40-летняя Кира Королёва были, как сообщается, задержаны в своем доме в пригороде Брисбена Эвертон-Парк утром 11 июля. Супругам предъявили каждому по одному пункту обвинения в подготовке к шпионажу, за что предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Они не ходатайствовали об освобождении под залог. Первое судебное заседание назначено на 20 сентября.

Кира Королёва — рядовой Сил обороны Австралии. По версии следствия, во время своего отпуска она совершила поездку в Россию, о которой не предупреждала командование. Утверждается, что, находясь в России, Королёва попросила своего мужа зайти в ее рабочий аккаунт, получить доступ к неким материалам и отправить их ей. Неясно, смогла ли пара передать эти сведения российским властям. Следователи намерены выяснить, как человек, имевший доступ к секретным сведениям, смог выехать в Россию.

В обвинительном заключении говорится, что Игорь Королёв поддерживал отношения с представителями разведывательных служб России.

По мере расследования паре могут предъявить новые обвинения. Более серьезная статья — шпионаж — требует, чтобы следствие доказало прямую связь фигурантов дела с иностранным государством. За это предусмотрено от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

До предполагаемого преступления семейная пара более десяти лет прожила в Австралии, где получила гражданство.

Власти Австралии впервые предъявили обвинения в подготовке к шпионажу после того, как в стране в 2018 году приняли закон об иностранном вмешательстве. Глава австралийской разведки Майк Берджесс заявил, что шпионаж не считается необычным явлением, поскольку «множество стран пытаются украсть секреты Австралии».