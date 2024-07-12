Томский областной суд назначил девять лет колонии общего режима 21-летней студентке Татьяне Лалетиной по делу о «государственной измене», сообщают «Медиазона» и «Говорит НеМосква».

Согласно карточке дела, приговор Лалетиной вынесли 28 июня, при этом суд назначил наказание ниже нижнего предела, предусмотренного статьей 275 УК (минимальный срок по статье — 12 лет).

Студентку задержали 26 февраля 2024 года в съемной квартире в Томске, сообщила «Медиазоне» ее подруга, попросившая об анонимности. «Последнее, что она мне писала за час до этого, было то, что к ней в двери громко стучат. 5 марта Таня позвонила своей маме и сообщила что „ее через неделю выпустят“. Позже мама сообщила, что ей „предъявили серьезные обвинения“», — рассказала собеседница издания. По ее словам, Лалетину задержали за перевод «30 долларов в пользу ВСУ».

Сама Лалетина писала, что сделала два перевода, уточняет проект «Говорит НеМосква» со ссылкой на переписку, которой с журналистами поделилась подруга студентки.

По словам Лалетиной, 24 февраля 2022 года она перевела «10 баксов» в украинский фонд с карты Сбербанка. Именно из-за этого перевода к ней пришли сотрудники ФСБ спустя два года. Позднее силовики вскрыли ее переписку с подругой из Днепра. Так они узнали еще об одном переводе в «20 баксов», который был сделан в апреле 2022 года. «Вот, собственно, и все! Вот так 19-летняя я поспособствовала уже 21-летней мне в попадании в такую непростую жизненную ситуацию», — писала студентка.

Какому фонду Лалетина переводила деньги, журналисты не уточняют. Однако «Говорит НеМосква» напоминает, что в апреле ФСБ отчиталась о задержании двух человек по делу о госизмене. В опубликованном спецслужбой ролике утверждалось, что фигуранты дела «осуществляли переводы денежных средств на платежные реквизиты в интересах ВСУ».

Почему суд назначил Лалетиной наказание ниже нижнего предела, неизвестно. Сама студентка написала подруге, что, вернувшись в камеру после приговора, «ликовала от счастья». «Дал всего 9 лет. Соседи по камере смотрели на меня и говорили: „Главное, что ты рада, конечно“. Но 9 лет — это очень много», — писала Лалетина.

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