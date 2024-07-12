Обвиняемого в гибели бывшего главреда «Газеты.Ru» Светланы Бабаевой приговорили к году исправительных работ

Симферопольский суд аннексированного Крыма приговорил к одному году исправительных работ инструктора по боевой подготовке Игоря Малева, обвиненного в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК) главе регионального подразделения медиагруппы «Россия сегодня», бывшему главному редактору «Газеты.Ru» Светлане Бабаевой.

Судья, отмечает РИА Новости, вынес приговор с учетом смягчающих обстоятельств: обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности, у него положительная характеристика и несовершеннолетний ребенок на иждивении. Малев также полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Светлана Бабаева погибла в октябре 2022 года в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. По данным следствия, во время занятий военно-спортивной стрельбой инструктор Малев в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой. В свидетельских показаниях по уголовному делу говорилось, что Малев стрелял из автомата боевыми патронами в землю в непосредственной близости от обучаемых, чтобы «подготовить их психологически к реальным условиям ведения боевых действий».

Светлана Бабаева в 2004-2006 годах возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании, а в 2008-2012 годах была шеф-редактором корпункта агентства в США. Также она работала заместителем главного редактора газеты «Московские новости», шеф-редактором журнала «Профиль». В 2013-2016 годах Бабаева возглавляла редакцию «Газеты.Ru». После этого она работала в МИА «Россия сегодня».