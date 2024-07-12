Немецкую НКО MitOst и британский фонд Джона Смита объявили «нежелательными организациями»

Минюст России добавил в перечень «нежелательных организаций» немецкую MitOst e.V и британский фонд Джона Смита (The John Smith Trust), следует из реестра на сайте ведомства.

Обе организации внесены в перечень «нежелательных» по решению Генпрокуратуры: немецкая — от 20 июня 2024 года, британская — от 26 июня. Причины внесения в реестр на сайте Минюста не указаны. Генпрокуратура о признании обеих организаций «нежелательными» не сообщала.

MitOst e.V называет себя «неприбыльной организацией», которая «способствует культурному обмену, развитию активного гражданства, социальной сплоченности и устойчивому развитию городов вне культурных, отраслевых и языковых границ». Деятельность организации финансируется частными фондами и правительственными органами. После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину MitOst в том числе координировал программы гуманитарной помощи украинцам.

Фонд Джона Смита раздавал стипендии для обучения и прохождения стажировки в правовых вузах Великобритании для граждан Армении, Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, России, Молдовы и Украины. Депутат Госдумы Андрей Луговой 9 июля заявил, что Генпрокуратура по его запросу провела проверку фонда, который «многие годы занимался вербовкой агентов для работы против России», и приняла решение признать его «нежелательным».