В Подмосковье загорелся цех по производству керамических плит. В здании обрушилась крыша

В подмосковных Химках в микрорайоне Сходня загорелась крыша цеха по производству керамических плит, сообщили в МЧС России.

В первом сообщении ведомства говорилось, что площадь пожара составляет 80 квадратных метров, но вскоре она начала быстро расти. К 10:40 по московскому времени площадь пожара увеличилась до трех тысяч квадратных метров.

Вскоре МЧС сообщило, что спасателям удалось локализовать пожар. В здании обрушилась кровля.

По информации телеграм-каналов Baza и Shot, площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров.

В МЧС также сообщили, что внутри здания находятся 30 газовых баллонов, 10 из них пожарным удалось вынести.

О пострадавших не сообщалось.