Умерла актриса Шелли Дюваль. Она играла в фильмах Роберта Олтмена и «Сиянии» Стэнли Кубрика

Американская актриса Шелли Дюваль умерла в возрасте 75 лет, сообщил изданию The Hollywood Reporter ее партнер, режиссер Дэн Гилрой.

По его словам, артистка скончалась во все 11 июля в своем доме в городе Бланко, штат Техас, от осложнений, вызванных диабетом.

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Шелли Дюваль получила известность благодаря режиссеру Роберту Олтмену, у которого она снялась в семи картинах, в том числе «Маккейб и миссис Миллер» (1971), «Воры как мы» (1974), «Нэшвилл» (1975), «Три женщины» (1977). За последнюю Дюваль была удостоена приза за лучшую женскую роль на Каннском фестивале и выдвинута на премию BAFTA. В 1977 году Дюваль сыграла в фильме Вуди Аллена «Энни Холл», удостоенном «Оскара». Знаковой работой Дюваль стала роль Венди Торренс в фильме ужасов Стэнли Кубрика «Сияние» по роману Стивена Кинга.

В 2002 году после выхода фильма «Манна небесная» Шелли Дюваль объявила о завершении карьеры. В 2016 году она появилась в американском ток-шоу «Dr. Phil» и призналась, что страдает психическим расстройством. В 2023 году Дюваль вернулась к актерской карьере и исполнила роль в фильме ужасов «Лесные холмы».