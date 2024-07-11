Генпрокуратура потребовала убрать из продажи роман «Мышь» Ивана Филиппова о зомби-апокалипсисе в Москве. В книге усмотрели «угрозу общественной безопасности»

Генеральная прокуратура России потребовала изъять из продажи роман Ивана Филиппова «Мышь» о зомби-апокалипсисе в Москве, сообщил основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе, выпустившего книгу.

«Тут нам, точнее, книге Freedom Letters „Мышь“ уделил внимание лично господин генеральный прокурор РФ, издавший требование изъять ее из продажи», — написал Урушадзе в фейсбуке, опубликовав скриншот требований прокуратуры. Кому они поступили, из сообщения издателя неясно.

В другом посте основатель Freedom Letters опубликовал скриншот с объяснениями, почему Генпрокуратура потребовала изъять «Мышь». Ведомство сочло, что книга содержит:

Ложные сообщения об актах терроризма или иную недостоверную общественно значимую информацию, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

«Извините, товарищи, но я как литературоцентричный человек очень рад. Ни в одной другой стране художественная литература не имеет такой силы. Зомби у них — достоверные сообщения. Кредитные организации в опасности, распространите, пока не поздно!» — прокомментировал объяснение ведомства издатель.

Аналогичное требование от российских властей поступило магазину «Эхо Книги» — площадке радиостанции . Там сообщили, что получили уведомление с требованием удалить ссылку на продажу «Мыши» от Роскомнадзора.

«Эхо» отмечает, что на книгу в последнее время регулярно жаловались Z-блогеры. Филиппов также сообщал о жалобах Z-каналов на его роман. 9 июля он рассказал, что из-за жалоб продажи книги временно приостановили на «Озоне».

Иван Филиппов — журналист, автора телеграм-каналов «Запасаемся попкорном» и «На Zzzzzападном фронте без перемен». Его роман «Мышь» вышел в 2023 году. По сюжету книги, в 2020 году из Института функционального бессмертия, где разрабатывают сыворотку для продления жизни Путина, сбегает инфицированная мышь. После этого в Москве случается зомби-апокалипсис — часть жителей города погибают, кто-то выживает, остальные превращаются в зомби.

Читайте отрывок из романа «Мышь» на «Медузе»

Хотя бы до 120 лет Владимир Владимирович дожить бы очень хотел Отрывок из романа Ивана Филиппова «Мышь». Это (выдуманная) история о том, как пытались изобрести эликсир бессмертия для Путина — а получили зомби-апокалипсис

Читайте отрывок из романа «Мышь» на «Медузе»

Хотя бы до 120 лет Владимир Владимирович дожить бы очень хотел Отрывок из романа Ивана Филиппова «Мышь». Это (выдуманная) история о том, как пытались изобрести эликсир бессмертия для Путина — а получили зомби-апокалипсис