В пригороде Лондона из арбалета застрелили жену и дочерей комментатора «Би-би-си»

Сотрудники полиции разыскивают 26-летнего Кайла Клиффорда по подозрению в убийстве жены и двух дочерей спортивного комментатора «Би-би-си» Джона Ханта в городе неподалеку от Лондона, сообщает BBC News.

Предполагается, что Клиффорд вооружен арбалетом и скрывается в графстве Хартфордшир или на севере Лондона. По месту жительства подозреваемого в городе Энфилде прошел обыск. Некоторые школы в этом городе временно ввели ограничения, решив не выпускать детей на игровую площадку после визита полиции.

Тела 61-летней Кэрол Хант и двух ее дочерей — 25-летней Луизы и 28-летней Ханны — нашли с тяжелыми ранениями в их доме вечером 9 июля. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть женщин. Джон Хант во время убийства его семьи комментировал скачки на ипподроме Лингфилд к югу от Лондона.

По версии полиции, преступник застрелил жену и дочерей комментатора «Би-би-си» из арбалета, но также мог использовать и другое оружие. Мотивы убийства неизвестны.

По данным BBC News, в 2022 году Клиффорд недолго служил в британской армии. Sky News пишет, что какое-то время он работал охранником. Был ли он знаком с семьей Ханта, точно неизвестно.

Коллеги выразили соболезнования Джону Ханту в связи со случившимся.