Умер советский золотопромышленник Вадим Туманов

В Москве в Филатовской больнице умер предприниматель и золотопромышленник Вадим Туманов, сообщает RTVI. Ему было 96 лет.

Вадим Туманов родился 1 сентября 1927 года в украинском городе Белая Церковь. Он учился в школе штурманов на Дальнем Востоке, служил на Тихоокеанском флоте, принимал участие в Великой Отечественной войне. В 1948 году Туманова арестовали во Владивостоке и приговорили к восьми годам лишения свободы по обвинению в шпионаже и антисоветской агитации. Он отбывал заключение в Севвостлаге на Колыме, откуда пытался бежать восемь раз. В 1956 году Туманова освободили, признав невиновным.

Вслед за этим Туманов окончил курсы горных мастеров и основал в СССР несколько крупных артелей по добыче золота. В общей сложности его предприятия добыли более 500 тонн золота. Туманова называли первым советским легальным миллионером и капиталистом. В 1980-е годы советские власти развернули массированную кампанию по дискредитации артели «Печора» Туманова, которая стала кооперативом и перешла на хозрасчет. В результате артели пришлось закрыться.

Вадим Туманов был близким другом Владимира Высоцкого. Артист посвятил ему свои песни «Был побег на рывок» и «В младенчестве нас матери пугали…», а также неопубликованную «Пыль». Биография Туманов легла в основу книги Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского «Черная свеча». В 2006 году по ее мотивам был снят фильм «Фартовый», в котором главную роль исполнил Владимир Епифанцев.

В 2004 году Вадим Туманов опубликовал автобиографию «Все потерять — и вновь начать с мечты…». В 2018-м предпринимателя наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». II степени за «трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».