Сотрудница «Зенита» попросила убрать со стадиона флаг батальона «Эспаньола», воюющего в Украине. Ее отстранили от работы и заставили извиниться на камеру

Участники добровольческого батальона «Эспаньола», воюющего в Украине, заставили извиниться на камеру сотрудницу клуба «Зенит» и Российского футбольного союза Марию Измайлову за то, что она попыталась запретить вывешивать символику подразделения на стадионе.

Инцидент произошел 7 июля на Nova Arena в Петербурге во время матча по пляжному футболу между командами «Спартак» и «Кристалл». Тогда фанаты развернули на стадионе баннер батальона «Эспаньола», но Измайлова потребовала убрать флаг, мотивируя это тем, что размещение такой символики не было согласовано с организаторами матча. Видео об этом распространилось в Z-каналах. По словам пропагандистов, Измайлова заявила болельщикам, что футбольный матч не имеет отношения к войне. Позже, как утверждают Z-блогеры, она называла участников батальона сторонниками нацизма.

10 июля в телеграм-канале «Эспаньолы» появился ролик, на котором боец подразделения Александр стоит в кадре вместе с Марией Измайловой. Он говорит, что они обсудили «неприятный инцидент» — Мария, по его словам, «прочитала неверную информацию о батальоне в „Википедии“», но теперь она «полностью поддерживает страну и готова помогать „Эспаньоле“».

«Обсудили данную неприятную ситуацию. Я сделала правильные выводы. Я полностью поддерживаю подразделение „Эспаньола“, поддерживаю нашу страну, готова помогать, сотрудничать. Все ради нашей общей цели», — заявила Измайлова в видео.

Издание 78.ru со ссылкой на Российский футбольный союз также сообщило, что Марию Измайлову отстранили от работы на матчах.

Батальон «Эспаньола» был сформирован как подразделение преимущественно из футбольных фанатов, некоторые его бойцы открыто придерживаются неонацистских взглядов. По данным издания «Черта», батальон «Эспаньола» связан с бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым и «Единой Россией». Подразделение возглавляет участник группировки радикальных фанатов Red-Blue Warriors Станислав Орлов.

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