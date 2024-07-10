Госдума повысила подоходный налог
Госдума в третьем чтении приняла закон, вводящий прогрессивную шкалу налога для физических лиц.
В соответствии с поправками, ставки НДФЛ вырастут для всех людей с доходами от 2,4 миллиона рублей в год (200 тысяч рублей в месяц) и будут варьироваться в зависимости от уровня доходов.
Ставка для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей в год увеличится до 15%, от 5 до 20 миллионов — до 18%, от 20 до 50 миллионов — до 20%, более 50 миллионов — до 22%.
Повышенные ставки будут применяться только к сумме превышения дохода над заданными порогами.
Также Госдума повысила налог на прибыль для предприятий с 20 до 25%.
По утверждению властей, повышение НДФЛ затронет лишь 3,2% работающих россиян.
Минфин рассчитывает, что принятие нового закона позволит собрать в бюджет в 2025 году дополнительные 533 миллиарда рублей.