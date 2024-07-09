Умер польский актер Ежи Штур, сыгравший в фильмах «Дежа вю» и «Даун хаус»

Польский актер, режиссер и сценарист Ежи Штур умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил его сын Мацей Штур.

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Как отмечают польские СМИ, в последние годы у актера были серьезные проблемы со здоровьем. В 2011 году Штуру диагностировали рак гортани, от которого он впоследствии излечился. В 2016-м он перенес инфаркт, а в 2020-м — инсульт. В прошлом году Штуру делали операцию в связи с онкологическим заболеванием.

Ежи Штур родился в 1947 году в Кракове. Там же закончил Государственную высшую актерскую школу. Штур считается одним из самых популярных и влиятельных актеров Польши, за свою карьеру он снялся в нескольких десятках фильмов, в том числе у режиссеров Анджея Вайды, Кшиштофа Занусси, Агнешки Холланд и Кшиштофа Кесьлевского.

Штур широко известен по комедийным ролям в таких картинах, как «Секс-миссия» (в советском прокате выходила в урезанном варианте под названием «Новые амазонки», 1983), «Кингсайз» (1987), «Дежа вю» (1989), «Киллер» (1997). Также он снимался в фильме «Даун хаус» Романа Качанова и российском сериале «Глухарь». В 1994 году Ежи Штур дебютировал в качестве кинорежиссера с комедией «Список греховодниц», в которой также исполнил главную роль.

Ежи Штур — лауреат премии Польской киноакадемии за прижизненные достижения (2018). Он награжден Командорским крестом Ордена возрождения Польши за «выдающийся вклад в польскую национальную культуру» (1997). Также ему была присуждена польская награда «Золотая утка» как «лучшему комедийному актеру века» (2008).