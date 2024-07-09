Новая европейская тяжелая ракета «Ариан-6» впервые отправилась в космос

Новая европейская тяжелая ракета-носитель «Ариан-6» стартовала с космодрома Куру, расположенного во французском департаменте Гвиана на северо-востоке Южной Америки. Трансляция первого испытательного запуска ракеты велась в ютьюб-канале Европейского космического агентства (ESA).

Трансляция запуска ракеты-носителя «Ариан-6» European Space Agency, ESA

На борту ракеты находятся девять малых спутников, предоставленных европейскими компаниями и исследовательскими институтами. Также ракета несет две капсулы, которые, как ожидается, вернутся на Землю. Кроме того, на Землю должен вернуться разгонный блок ракеты-носителя, который в дальнейшем утилизируют.

Генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил перед запуском, что первый тестовый полет ракеты «Ариан-6» «ознаменует собой новую эру автономных и универсальных европейских космических аппаратов».

Ашбахер говорил в мае, что ESA сделает все возможное, чтобы полет прошел успешно, при это он призвал помнить, что, «по статистике, вероятность того, что первый полет не удастся или пройдет не совсем так, как планировалось, составляет 47%».

«Ариан-6» — новое поколение ракет-носителей тяжелого класса семейства «Ариан», пришедшее на смену европейской тяжелой ракете «Ариан-5», одной из самых надежных в истории космонавтики. «Ариан-5» с 1996 года служила штатным носителем для ESA, совершила 117 полетов и была выведена из эксплуатации после последнего запуска 5 июля 2023 года. «Ариан-5» выполнила первые миссии ESA к комете Розетта, Меркурию и Юпитеру.

Разработка «Ариан-6» велась с 2014 года, в ее создании участвовали 13 европейских стран во главе с Францией. Первоначальный запуск ракеты планировали осуществить в 2020 году, но дебют многократно откладывали из-за технических проблем и внешних факторов, в том числе из-за начала пандемии коронавируса.

Ракета «Ариан-6» предназначена для запуска спутников в космос как для коммерческих, так и для государственных клиентов. Она имеет две модификации с разной : 4,5 и 11,5 тонн. С помощью ракеты европейская космическая промышленность надеется восстановить собственный доступ к космосу. В Европейском космическом агентстве считают, что новая ракета «обеспечит нам гарантированный, автономный доступ в космос». Как ожидается, к 2026 году ESA сможет проводить от девяти до 12 запусков ракет «Ариан-6» в год.

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