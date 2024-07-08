«Ведомости»: бывший заместитель Шойгу Руслан Цаликов может стать сенатором от Тувы

Бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, покинувший военное ведомство вскоре после отставки Сергея Шойгу, может стать представителем парламента Тувы в Совете Федерации. Об этом в номере от 8 июля сообщила газета «Ведомости», сославшись на слова двух источников, близких к властям республики.

Цаликов вместе с главой Тувы Владиславом Ховалыгом и участником войны в Украине, Героем России Буяном Кууларом возглавляет список «Единой России» на выборах в верховный хурал (парламент) Тувы, намеченных на 8 сентября, сообщил изданию замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов. Решение о выдвижении Цаликова приняло региональное отделение «Единой России».

В случае победы на выборах Цаликова могут направить в Совет Федерации как представителя законодательного органа республики. На высших офицеров или лиц, имеющих соответствующий им классный чин, к которым относится Цаликов, ценз оседлости для сенаторов не распространяется, отмечают «Ведомости».

Сергей Перминов, отвечая на вопрос, может ли Цаликов стать сенатором от Тувы, сказал РИА Новости, что это будет решаться в «установленные законом сроки — осенью 2024 года».

Пост сенатора от парламента Тувы с 2019 года занимает Дина Оюн, она входит в комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Руслан Цаликов — человек команды Сергея Шойгу, который в мае покинул пост министра обороны РФ и стал секретарем Совета безопасности. Цаликов работал как заместитель Шойгу в МЧС, аппарате губернатора Московской области и министерстве обороны. Президент РФ Владимир Путин снял Цаликова с поста заместителя министра обороны 17 июня.

Сергей Шойгу — уроженец Тувы.

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