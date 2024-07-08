Умерла народная артистка СССР, бывшая прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева

Балерина Марина Кондратьева умерла в возрасте 90 лет. Кондратьева — народная артистка СССР, бывшая прима-балерина Большого театра, педагог — родилась 1 февраля 1934 году в Санкт-Петербурге.

Марина Кондратьева репетирует с учениками в Большом театре в 1995 году Juliet Butler / Alamy / Vida Press

На сцене Большого театра Кондратьева, окончившая Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии), выступала с 1952 по 1980 годы.

В ее репертуаре были ведущие партии в самых известных балетах Большого, в том числе в «Щелкунчике», «Дон Кихоте», «Жизели», «Спящей красавице», «Спартаке» и «Лебедином озере».

Марина Кондратьева много выступала с выдающимся танцовщиком Марисом Лиепой. Ее партнерами на сцене также были Николай Фадеечев, Владимир Тихонов, Михаил Лавровский, Юрий Владимиров.

Марина Кондратьева и Марис Лиепа в балете «Жизель» в 1972 году Александр Макаров / РИА Новости / Wikimedia Commons

Кондратьева многие годы также работала педагогом как в Большом театре, так и за рубежом, и выступала в качестве балетмейстера-постановщика.