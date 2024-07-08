Генпрокуратура объявила «нежелательным» «Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии»

«Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии» (Venajan Demokratian Puolesta) внесена в реестр «нежелательных организаций», который ведет Генпрокуратура, обратил внимание «ОВД-Инфо».

«Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии» объединяет активистов, которые организуют акции в поддержку российских политзаключенных, участвуют в политических проектах и проводят антивоенные мероприятия. 30 июня активисты провели вечер писем политзаключенным, приуроченный к дате ареста, а также дню рождения политика Ильи Яшина.

Также Генпрокуратура внесла в реестр финскую «Вуокси Рю» (Vuoksi Ry). Обе организации, как следует из перечня на сайте ведомства, были добавлены в реестр «нежелательных» 20 июня. Причины внесения в реестре не указаны, на своих ресурсах Генпрокуратура об этом не сообщала.