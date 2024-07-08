Boeing признал вину в мошенничестве по делу о двух катастрофах 737 MAX

Корпорация Boeing согласилась пойти на сделку с Минюстом США и признала себя виновной по статье о мошенничестве в связи с двумя авиакатастрофами самолетов 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства, поданное в суде.

Сделку должен одобрить суд. Как отмечает Reuters, признание вины «потенциально ставит под угрозу способность Boeing заключать выгодные правительственные контракты, например, с министерством обороны США и NASA». При этом судебное разбирательство, которого теперь не будет, могло «привлечь внимание общественности к решениям, принятым компанией накануне авиакатастроф».

По условиям соглашения с Минюстом, Boeing выплатит штраф в 243,6 миллиона долларов, а также должен потратить не менее 455 миллионов долларов в течение трех лет на повышение уровня безопасности полетов. Сделка предполагает назначение независимого наблюдателя, который будет публиковать ежегодные отчеты о проделанной корпорацией работе.

Кроме того, совет директоров Boeing должен встретиться с родственниками погибших в двух авиакатастрофах.

С критикой сделки выступили семьи жертв авиакатастроф. Адвокаты некоторых из них заявили, что попросят суд отклонить сделку. По их мнению, Boeing должен предстать перед судом и понести более серьезные финансовые издержки.

29 октября 2018 года в Индонезии разбился Boeing 737 MAX компании Lion Air, что привело к гибели 189 человек. 10 марта 2019 года в Эфиопии при крушении самолета Ethiopian Airlines той же модели погибли 157 человек. В обоих случаях основной причиной катастрофы стал сбой бортовой системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS).

По версии прокуратуры США, корпорация ввела в заблуждение Федеральное управление гражданской авиации относительно программного обеспечения самолета. В 2021 году Boeing заключил соглашение с Минюстом, в рамках которого компания должна была в течение трех лет следовать программе соответствия требованиям, разработанной после авиакатастроф, после чего ведомство должно было попросить снять обвинения в мошенничестве. В мае 2024 года прокуратура заявила, что Boeing нарушил эти условия.

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