The Economic Times: Нарендра Моди во время визита в Москву планирует обсудить с Путиным механизм быстрых денежных переводов между Индией и Россией

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Москву, запланированного на 8–9 июля, собирается обсудить с Владимиром Путиным разработку механизмов быстрого перевода денег между двумя странами, пишет The Economic Times со ссылками на источники.

Как отмечает издание, необходимость таких переводов приобрела особенное значение в связи с запретом международной системы SWIFT, от которой российские банки были отключены после начала полномасштабного вторжения России в Украину. И хотя 60% торговли между Индией и Россией проходит в национальных валютах, в отсутствие SWIFT ощущается необходимость в более быстрых и оперативных платежах, пишет The Economic Times.

Кроме того, по информации издания, стороны планируют запустить процесс, который позволит туристам и студентам использовать национальные валюты: платить индийскими картами RuPay в России и российскими картами «Мир» — в Индии. О том, что две страны обсуждают такую возможность, The Economic Times сообщал в конце апреля 2023 года.

Вместе с этим, как писал Reuters, индийская сторона планирует обсудить на встрече возвращение своих граждан, завербованных в российскую армию «обманом». Издание отмечает, что индийцев заманивали в Россию обещаниями прибыльной работы, а в конечном итоге они оказывались в российских войсках.

По данным Reuters, не менее четырех граждан Индии уже погибли на войне, а по оценке главы МИД Индии Виная Кватра, в рядах российской армии служат от 30 до 40 граждан.

В Кремле 4 июля сообщали, что на переговорах Моди и Путина будут обсуждаться «перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня».