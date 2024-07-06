Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко умерла в возрасте 86 лет. О смерти Лихитченко объявил в своем эфире Первый канал, сообщает ТАСС.

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Лихитченко пришла работать на телевидение в 1960 году вскоре после выпуска из Школы-студии МХАТ.

В 1968 году, когда появилась главная информационная программа советского телевидения — «Время», она стала одной из основных ее ведущих. Диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР до 1993 года.

Лихитченко носила звание народной артистки РСФСР, а в 2011 году она была награждена орденом Дружбы.