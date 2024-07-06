Сотни пассажиров не смогли вовремя вылететь из Шереметьево из-за плохой погоды. «Аэрофлот» отменил семь рейсов «для стабилизации расписания»

Из-за неблагоприятных погодных условий — урагана, прошедшего 5 июля по Москве и Московской области, — сотни пассажиров не смогли вовремя вылететь из аэропорта Шереметьево.

Часть задержанных рейсов отправлена, но штатное расписание полетов, по состоянию на 16:30 мск 6 июля, восстановить так и не удалось. В частности, подсчитали РИА Новости, только у авиакомпаний группы «Аэрофлот» после 16:00 мск, по данным онлайн-табло аэропорта, были перенесены более 25 рейсов.

«Аэрофлот» «в целях скорейшей стабилизации расписания» отменил рейсы, назначенные на воскресенье, 7 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании. Речь идет о рейсах из Москвы в Казань, Махачкалу, Пермь, Самару, Оренбург, Мурманск и Волгоград и в обратном направлении. Пассажиров отмененных рейсов авиакомпания обещает переоформить на другие ближайшие рейсы.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура объявила, что мониторит ситуацию «в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказании им соответствующих услуг».