На одном из популярных хакерских форумов появилась база, содержащая почти десять миллиардов уникальных паролей — это крупнейший такой архив в истории.

Файл с данными, сообщает специализированное издание Cybernews, был опубликован 4 июля (в День независимости США) пользователем ObamaCare. Ранее он уже публиковал аналогичные небольшие файлы с данными. Новый файл включает в себя 9 948 575 739 уникальных паролей.

Как пишет Cybernews, опубликованный файл представляет собой компиляцию паролей, собранную из ранее публиковавшихся и новых утечек данных. Предположительно, он содержит информацию, собранную из более чем 4000 утекших баз данных за последние 20 лет.

Специалисты предполагают, что данные из компиляции могут быть использованы хакерами для взлома систем, которые не защищены от атак методом перебора.

Предыдущая крупнейшая компиляция паролей была опубликована в 2021 году. Она содержала 8,5 миллиарда записей.