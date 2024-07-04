Правительство Японии объявило о победе над дискетами. Факсы пока держатся

Правительство Японии официально прекратило использование дискет во всех государственных системах с 28 июня 2024 года, сообщил Reuters министр цифровой трансформации страны Таро Коно.

К середине июня власти Японии отменили более тысячи нормативных актов, которые регулировали использование дискет для хранения и передачи информации. Как отмечает BBC News, эти нормативные акты также требовали от жителей страны подавать документы в правительство с использованием устаревших устройств хранения.

«28 июня мы выиграли войну с дискетами!» — заявил в беседе с Reuters Коно, который также выступает за отказ от использования факсов и других аналоговых технологий в правительстве. BBC News пишет, что планы по отказу госучреждений от факсов ранее были отменены из-за протеста чиновников.

«Япония, некогда считавшаяся технологической державой, в последние годы отстала от глобальной волны цифровых преобразований из-за глубокого сопротивления переменам», добавляет издание. В свою очередь большая часть японского бизнеса по-прежнему требует заверять официальные документы резными печатями ханко (или инкан), вопреки усилиям властей по постепенному отказу от них. The Japan Times отмечает, что жители Японии отказываются от печатей ханко, но «черепашьими темпами».

Власти Японии начали программу цифровизации и создали специальное агентство в 2021 году, когда в ходе общенационального тестирования на COVID-19 и вакцинации выяснилось, что правительство все еще полагается на бумажные документы и устаревшие технологии.

Дискеты были разработаны в конце 1960-х годов. Такой носитель информации был массово распространен до начала 2000-х. При этом последние модели могли хранить максимум 2,88 Мб данных. В 2011 году компания Sony, последний производитель одного из самых популярных форматов дискет — с диаметром диска 3,5 дюйма — прекратила их выпускать.