Избирком предложил выдавать бумажные бюллетени на выборах в Москве по предварительному заявлению

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) предложила, чтобы жители Москвы на предстоящих выборах в сентябре голосовали бумажными бюллетенями, заранее уведомив об этом власти. Об этом заявил зампредседателя МГИК Дмитрий Реут, сообщает 4 июля «Интерфакс», ссылаясь на Общественную палату Москвы.

«Мы предлагаем, конечно же, дать избирателю возможность выбирать любой удобный именно для него способ голосования… Мы, безусловно, принимаем на себя обязанность по обеспечению бумажным бюллетенем каждого желающего избирателя, но с учетом востребованности онлайн- и электронного голосования предлагаем организовать голосование бумажным бюллетенем по предварительному заявлению», — сказал Реут.

Он считает, что «это позволит ускорить работу комиссий, тем самым сократив время на посещение участка, а также не печатать бюллетени, которыми уже мало кто пользуется». По его словам, на выборах мэра Москвы в 2023 году электронно проголосовали более 80% избирателей.

Реут предложил, чтобы территориальные избирательные комиссии начинали принимать заявления на голосование с помощью бумажного бюллетеня за 30 дней до начала выборов.

В свою очередь, глава комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев предложил открыть подачу заявлений на сайте московской мэрии mos.ru за 45 дней до выборов. Также он предложил, чтобы избиратели могли подать заявление на получение бумажного бюллетеня при посещении участковой избирательной комиссии в дни голосования.

Начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко предупредил, что москвичи, подавшие заявку на голосование бумажным бюллетенем, не смогут сделать свой выбор с помощью терминалов электронного голосования на участках.

Журналистка Фарида Рустамова, комментируя заявление Дмитрия Реута, сообщила, что окончательное решение о порядке голосования Мосгоризбирком примет на заседании 4 июля. Журналистка считает, что предложение Реута «де-факто означает отмену бумажного голосования в Москве».

По данным ЦИК РФ, 8 сентября 2024 года в более чем 80 регионах России, а также на аннексированных территориях Украины пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний, в том числе выборы губернаторов и депутатов региональных парламентов. В Москве с 6 по 8 сентября пройдут выборы депутатов Московской городской думы, а также выборы муниципальных депутатов в «новой Москве».

В Москве во время выборов мэра в 2023 году впервые использовали терминалы электронного голосования, их установили на участках. Члены избиркомов, как говорили в КПРФ, «уговаривали» избирателей использовать терминалы и отказывались выдавать бумажные бюллетени. Источники «Медузы» предупреждали, что практику голосования через терминалы будут распространять, поскольку это дает «возможность выдать любой нужный результат».

Изначально дистанционное электронное голосование в Москве проводили по предварительному заявлению избирателей, затем это требование отменили.

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